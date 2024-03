Von Sebastian Fischer, Freiburg

Man weiß nicht im Detail, was auf dem DIN-A5 großen Zettel stand, den Max Eberl bei seiner Vorstellung als Sportvorstand in dieser Woche in der Pressekonferenz vor sich liegen hatte und kurz hochhob, als es um seine lange Liste an Aufgaben ging, die er fortan zu bewältigen hat. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass gleich an seinem ersten offiziellen Arbeitstag noch der eine oder andere Punkt hinzugekommen ist.