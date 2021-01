FC Bayern:Erst mal wieder laufen lernen

Von Philipp Schneider

Die Außenhaut der Fußballarena in München besteht laut Hersteller aus 2760 jeweils 0,2 Millimeter dicken Folienkissen aus Ethylen-Tetrafluorethylen, so viel ist seit Jahren bekannt über jene Hülle, die eine Fläche von 66 500 Quadratmetern einnimmt und in den unterschiedlichsten Farben leuchten kann, früher auch mal blau. Doch am Sonntagabend wurden die pandemiebedingt wenigen Besucher Zeugen eines seltenen Schauspiels. Von seinem Dach ließ die Arena rundum Eisschollen der gefühlten Größe DIN A3 in den Innenraum regnen.

Während der Partie zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg rutschten sie über die Klippe der Umrandung und stürzten dann auf den Boden, gleich hinter den Coaching-Zonen der Trainer Hansi Flick und Christian Streich. Dort schlugen sie auch noch ein, als sich Flick und Streich eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff in der klirrenden Kälte so herzerwärmend miteinander plauderten, als hätten sie während dieses mühseligen 2:1 der Bayern nach Toren von Robert Lewandowski (7.) und Thomas Müller (74.) nicht schon eine ganze Weile nebeneinander gecoacht.

Was die Schollen anging, so hätte man gerne die physikalische Begründung erfahren, weswegen die Arena einen kleinen Gletscherabbruch aufführte; der Mensch ist ja immer neugierig, wenn er Zeuge wird, wie sich gute, alte Gesetzmäßigkeiten umzukehren scheinen. Und mindestens ebenso neugierig waren die Augenzeugen, wie es dazu kommen konnte, dass sich Streich und Flick als gleichermaßen beseelte Trainer von Mannschaften begegneten, die sich zuvor fast schon ein Duell auf Augenhöhe geliefert hatten. Hier Streich, Trainer eines hausmeisterhaften Sportclubs im Breisgau. Dort Flick, Hauptverantwortlicher für ein Fünf-Pokale-Jahr des Rekordmeisters aus München.

Aber die Sache war ja die: Flick konnte in Wahrheit ganz gut leben mit diesem hart erkämpften Sieg, bei dem in der Nachspielzeit nur die Querlatte noch zwischen einem Schuss des ehemaligen Bayern-Stürmers Nils Petersen und einem Unentschieden gestanden hatte, das nicht gänzlich unverdient gewesen wäre. "Wir wollen wieder dominanter spielen, aber das kann man nicht aus- und einschalten", sagte Flick, "wir sind auf einem guten Weg, den wollen wir weiter bestreiten." Ein Weg, der die Münchner immerhin schon mal zum vorzeitigen Gewinner der Hinrunden-Meisterschaft gemacht hat: Nach 16 Partien führen sie mit vier Punkten vor Leipzig.

Ähnlich sah das auch Jérôme Boateng, der Innenverteidiger, der in die Startelf zurückgekehrt war, gegen Freiburg einen tadellosen Job erledigte und so die Reputation der zuvor gescholtenen Viererkette aufhübschte. "Es war ein Arbeitssieg", sagte Boateng. "Insgesamt können wir zufrieden sein, am Ende haben wir gezittert. Da sind wir aber selbst dran schuld, weil wir vorne wieder drei bis vier Chancen hatten." Oben auf dem Dach rutschte der Schnee, unten am Spielfeldrand das Selbstverständnis der Münchner.

Dies mochte man den Bayern nachsehen vor dem Hintergrund jener Trilogie des Grauens, die Flicks Mannschaft seiner anspruchsvollen Stammkundschaft in den drei Spielen zuvor vorgelegt hatte: Erst gab es einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Mainz, dann einen zur Niederlage mutierten Zwei-Tore-Vorsprung gegen Mönchengladbach, und schließlich eine Pokalschmach im Schneesturm von Kiel. Die maßgeblichen Gegentore waren dabei nach einem stets ähnlichen Muster gefallen: Nach Ballverlusten hatte die Abwehrkette ihrer Hauptaufgabe nicht nachkommen können, weil sie zuvor zu tief ins Feindesland vorgerückt war. Und so genügten den Gegnern wenige räumlich und zeitlich präzise Pässe in jene völlig verwaiste Zone vor dem Tor von Manuel Neuer, die sich vor den Stürmern aus Mainz, Gladbach und Kiel auftat wie den ersten Siedlern in den USA das saftige grüne Weideland in den Great Plains.