Von Sebastian Leisgang, Freiburg

Manchmal wünscht man sich das ja: dass man einen Platz ganz oben auf dem Stadiondach hat, um das Spiel von dort zu beobachten und aus der Vogelperspektive nachzuvollziehen, was da unten auf dem Rasen vor sich geht. Was macht die falsche Neun eigentlich zu einer falschen Neun? Und wann ist die falsche Neun so falsch, dass sie im Grunde schon als abkippende Sechs durchgeht? All das wüsste man wahrscheinlich schon lange, wenn man nicht bloß auf der Pressetribüne, sondern auf dem Dach sitzen würde.