Lennart Karl sprach über den Bundestrainer, als handele es sich um einen seiner Kumpels. „Ich muss einfach meine Leistung zeigen, und dann mal schauen, was Julian macht“, sagte Karl, als es nach dem 6:2 des FC Bayern gegen den SC Freiburg darum ging, ob er hoffe, bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer dabei zu sein. Wenn man ihn richtig verstand, ist er recht zuversichtlich: Weiter das vorführen, was er kann, „dann wird’s schon irgendwie klappen“, ergänzte er. Ob er schon Kontakt mit Julian Nagelsmann hatte? Karl, 17, verneinte. Was ihn nicht daran hinderte, Nagelsmann vorsorglich zu duzen.