Manuel Neuer

In England vergeben sie ja gerne Spitznamen. Tottenham-Trainer José Mourinho nannte sich einst selbst "The Special One". Bei Manuel Neuer würde ganz gut "The German Wall" passen. Zeigte sich sehr mobil für eine Mauer, gab häufig den mitdenkenden Libero (siehe Bild). Im klassischen Torwartspiel durfte er sich mit einem Schüsschen von Ryan Sessegnon warmmachen. Wurde wenig später dann von selbigen mit einem wuchtigen Schuss im kurzen Eck erwischt. Tauchte bei einem kniffligen Freistoß von Christian Erkisen dann so schnell ab wie ein erfahrener Perlentaucher. Auch gegen Heung-min Son nochmal kurz vor Schluss sehr wach, weil er im Eins-gegen-Eins lange stehen blieb. Darf sehr zufrieden sein mit seiner Leistung.