Manuel Neuer

Winternachmittage sind schrecklich kalt in Hannover am Maschsee, insbesondere als Torwart einer Gästemannschaft. Und ganz besonders, wenn diese FC Bayern München heißt. Neuer bekam sehr wenig zu tun, also fror er, untrügliches Zeichen: Sein in Amsterdam noch oranges Trikot war ganz blau angelaufen.

(Archivbild)