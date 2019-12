Manuel Neuer

Bekam in der ersten Halbzeit immer wieder Besuch von zwei Tauben, die an seinem Strafraum pickten - und von Milot Rashica. Der Besuch der Tiere ließ ihn gleichgültig, näherte sich dagegen der kleine Bremer Stürmer, fuchtelte Neuer wild mit den Armen. Bei Rashicas Treffer war er machtlos. In der zweiten Halbzeit bekam Neuer keinen Besuch mehr, nicht einmal mehr von Gefiedertieren.

(Archivbild)