Von Martin Schneider, Frankfurt

Der Moment, als Min-jae Kim auf den FC Bayern traf, ging im Sommer ein bisschen unter, dabei war er durchaus emotional. Thomas Tuchel ging vor Tegernseer Bergkulisse euphorisch auf seinen neuen Verteidiger zu, er drückte ihn und tätschelte ihn und drückte ihn wieder, er tätschelte ihm Rücken und Wange und verfiel in ein Pep-Guardiola-Stakkato an Komplimenten. "So good to see you, so happy, so happy", sagte Tuchel, dem man absolut glauben konnte, dass er sehr glücklich war, diesen 1,90-Meter hohen Südkoreaner vor sich zu haben. "Du wirst es hier lieben, ich verspreche es", sagte der Bayern-Trainer.