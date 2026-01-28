Zum Hauptinhalt springen

FC BayernMusiala meldet sich endgültig zurück

Lesezeit: 3 Min.

Musiala jagt den Ball nach Vorarbeit von Lennart Karl (hinten) ins Tor.
Musiala jagt den Ball nach Vorarbeit von Lennart Karl (hinten) ins Tor.

Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner schweren Verletzung trifft Jamal Musiala beim 2:1 gegen die PSV Eindhoven. Der FC Bayern sichert sich dadurch Platz zwei in der langen Champions-League-Tabelle – und geht vorerst dem FC Arsenal aus dem Weg.

Von Sebastian Fischer

Eine Reise in die Niederlande im kühlen Januar, das war eine unangenehme Erfahrung für den FC Bayern. Ein Jahr ist es her, dass die Münchner in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3 verloren und Joshua Kimmich sein Team vernichtend kritisierte: „Wir sind keine Spitzenmannschaft“, sagte er.

