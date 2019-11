Am Ende wurde noch einmal jene Frage gestellt, die schon vor zwei Wochen nach den ersten beiden Siegen unter Trainer Hansi Flick als weitgehend beantwortet galt. Ob der FC Bayern wieder der FC Bayern sei, lautete die Frage. Gemeint war damit natürlich nicht der Name an sich, sondern der Markenkern der Münchner, die sich in den vergangenen sieben Saisons als sportlich ziemlich unangefochtener Branchenführer von einem Meistertitel zum nächsten gespielt hatten.

Nun, nach dem nächsten überzeugenden Sieg, dem 4:0 (3:0) bei Fortuna Düsseldorf, wurde die Frage erneut gestellt, und Manuel Neuer beantwortete sie mit einem Satz, der vor allem auf die neue Beständigkeit verwies. "Wir sind immer noch der FC Bayern", sagte der Torwart und Kapitän der Münchner. Also immer noch jener FC Bayern, der als solcher schon vor der Länderspielpause gegen Piräus (2:0) und Dortmund (4:0) wieder zu erkennen gewesen war.

Nach der Trennung vom bisherigen Trainer Niko Kovac sei man "zur Leistung verdammt" gewesen, erinnerte Thomas Müller, nun habe man den Aufschwung unter Flick "absolut bestätigt". Nebenbei nähern sich die Münchner auch wieder dem gewohnten Tabellenbild aus den sieben zurückliegenden Spielzeiten an. Nur noch einem Punkt Vorsprung hat Tabellenführer Borussia Mönchengladbach nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin auf den FC Bayern. Spielweise und Erfolge erinnern ohnehin wieder den Markenkern des Klubs.

"Wir haben viel mehr Kontrolle"

Dazu passte am Samstag, dass die Münchner ihre Freude über die Rückkehr zum Stil vor Kovac äußerten. Von "Spaß", auch beim Verteidigen wieder offensiver denken und agieren zu dürfen, sprachen Neuer und Joshua Kimmich. "Das tut unserem Spiel gut", sagte Kimmich, was Neuer bestätigte und zudem ziemlich offen auf den Gegensatz zum Stil unter Kovac verwies. "Wir haben viel mehr Kontrolle", sagte der Kapitän, was auch daran liege, dass die Kollegen näher am gegnerischen Tor verteidigten, zudem deutlich geringere Abstände zueinander hätten als zuvor und dadurch "mehr Vertrauen in den Neben- und Vordermann". Hinzu komme nach Ballgewinnen "der schnelle, kurze Weg zum Tor". Oder wie es Müller übergeordnet formulierte: "Wir wollen gute, kontrollierte Offensivaktionen haben - das gelingt uns in den letzten drei Spielen sehr gut." Viel deutlicher konnten die Spieler kaum Flicks Vorgaben loben und sich von denen des Vorgängers distanzieren.

Hinter den Münchnern lag ein Auswärtssieg, für den der Zusatz souverän beinahe noch wie eine Untertreibung daherkam. Vielmehr ging ihr Auftritt als Bewerbung für eine annähernd perfekte Fußballdemonstration in einem fremden Stadion durch, jedenfalls in der ersten Halbzeit. Spielfreudig, tempo- und chancenreich hatten sie die Düsseldorfer in den ersten 45 Minuten von einer Verlegenheit in die nächste gestürzt und dabei so überlegen und stabil agiert, dass man sich schon fragen konnte, ob das wirklich jene Mannschaft ist, die noch vor kurzem mit der eigenen Verlegenheit zu kämpfen hatte. Nun aber setzten die Münchner auch auswärts jenen selbstbewussten Fußball fort, mit dem sie sich in der ersten Woche unter Flick bei den Siegen gegen Piräus und Dortmund freigespielt hatten.

Es war sogar so, dass ihnen in Düsseldorf in der ersten Halbzeit eine Steigerung zur Gala gegen Dortmund attestiert werden konnte, wenngleich gegen eine hoffnungslos überforderte Fortuna, die vor einem Jahr in München noch ein 3:3 geholt hatte. Die übermächtige Darbietung erinnerte in Teilen an die Dominanz alter Tage.