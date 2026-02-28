Zum Hauptinhalt springen

Bayern gewinnt in DortmundEin Spiel, wie man sich eine Saison wünschen würde

Lesezeit: 4 Min.

Wer zuletzt lacht: Siegtorschütze Joshua Kimmich.
Wer zuletzt lacht: Siegtorschütze Joshua Kimmich. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Tore, Wendungen, umstrittene Entscheidungen: Das 3:2 zwischen Dortmund und den Münchnern bietet beste Unterhaltung – mit dem besseren Ende für den alten und wohl neuen deutschen Meister.

Von Sebastian Fischer

„Preise“, so lautet eine der wichtigsten Grundsätze von Vincent Kompany, werden am Ende einer Saison vergeben, nicht im Februar. Aber für dieses Spiel hatte selbst der stets konsequente Trainer des FC Bayern eine kleine Ausnahme gelten lassen. Spiele gegen Dortmund seien „so wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist“, hatte er vor der Partie gesagt.

