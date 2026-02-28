„Preise“, so lautet eine der wichtigsten Grundsätze von Vincent Kompany, werden am Ende einer Saison vergeben, nicht im Februar. Aber für dieses Spiel hatte selbst der stets konsequente Trainer des FC Bayern eine kleine Ausnahme gelten lassen. Spiele gegen Dortmund seien „so wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist“, hatte er vor der Partie gesagt.
Bayern gewinnt in DortmundEin Spiel, wie man sich eine Saison wünschen würde
Lesezeit: 4 Min.
Tore, Wendungen, umstrittene Entscheidungen: Das 3:2 zwischen Dortmund und den Münchnern bietet beste Unterhaltung – mit dem besseren Ende für den alten und wohl neuen deutschen Meister.
24. Spieltag der Bundesliga:Tatsächlich: Werder gewinnt ein Fußballspiel
Nach 13 Bundesligaspielen ohne Sieg vergibt Bremen gegen Heidenheim Torchancen auf groteske Art – und jubelt am Ende doch. St. Pauli überrascht in Sinsheim, Gladbach freut sich über einen späten Strafstoß. Das Wichtigste zum Spieltag.
Lesen Sie mehr zum Thema