„Preise“, so lautet eine der wichtigsten Grundsätze von Vincent Kompany, werden am Ende einer Saison vergeben, nicht im Februar. Aber für dieses Spiel hatte selbst der stets konsequente Trainer des FC Bayern eine kleine Ausnahme gelten lassen. Spiele gegen Dortmund seien „so wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist“, hatte er vor der Partie gesagt.