Bayern gegen Darmstadt:Ein Spiel aus der Kategorie "skurril"

Zwei Protagonisten am Samstag: Manuel Neuer (links) feiert nach 350 Tagen seine Rückkehr ins Bayern-Tor. Harry Kane erzielt einen Hattrick und sichert sich den Spielball.

Drei Platzverweise und acht Tore: Die Partie der Bayern gegen Darmstadt liefert tausend Geschichten. Harry Kane sucht ein Zuhause für seinen Hattrick-Ball, Manuel Neuer ist "so happy", und Joshua Kimmich rätselt über die Dauer seiner Sperre.

Von Philipp Schneider

Sollte es der Plan von Harry Kane gewesen sein, sich am großen Tag von Manuel Neuer unbemerkt aus der Arena zu schleichen, so hatte er keine Chance. Die Reporter schraken sogleich auf, als er die Halle betrat, die das Innere der Arena vom Parkplatz mit dem rettenden Mannschaftsbus trennt. Harry Kane fiel auf wie ein Eisbär in der Wüste.