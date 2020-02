Die Saison ist noch lange genug, nach den Maßstäben des FC Bayern fängt sie ja überhaupt erst so richtig an. Es ist also noch genug Zeit, um denkwürdige Szenen zu liefern, das gilt für alle, und somit auch für Philippe Coutinho. Für den Mann, der geholt wurde, um mit seiner Kreativität Momente wie Denkmäler zu entwerfen.

Das Problem des Philippe Coutinho ist jedoch, dass die Momente, die er bislang geliefert hat, den Erinnerungswert einer Sandburg in der Brandung hatten. Möglicherweise war es hübsch anzusehen, ganz sicher aber weiß es keiner mehr, der Lauf der Zeiten hat bereits alles weggeschwemmt. Und wer weiß, ob wirklich alles so hübsch anzuschauen war?

Am Freitag zum Beispiel hat Coutinho gegen Paderborn 63 Minuten lang gespielt, aufgefallen ist er zweimal. Einmal schoss er erfolglos aufs Tor, statt den völlig freien Robert Lewandowski anzuspielen; dieser ärgerte sich gestenreich. Ein anderes Mal erreichte Coutinho ein langer Ball im Strafraum, er stoppte ihn mit der Brust, verlor das Gleichgewicht, wollte den Ball mit dem Fuß zu sich zurücktippen. Coutinho trat in die Luft. Dann fiel er um.

An diesem Dienstag (21 Uhr) beginnt für den FC Bayern die Saison so richtig, mit dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim FC Chelsea. Und Coutinho, 27, der Leihspieler vom FC Barcelona, der geholt wurde, um in den großen Spielen den Unterschied auszumachen, dieser mit Erwartungen überhäufte Spieler also geht in die heiße Phase der Saison mit der Aura eines Phantoms. Über sein Können sind Schwärmereien zu hören. Zu sehen war davon in München noch nicht viel. Wahrscheinlich wird Trainer Hansi Flick ihn in London nur einwechseln. Coutinho ist zurzeit ein Nebendarsteller.

Sie hatten sich in der Chefetage des FC Bayern im August gefeiert für ihren Coup, nicht zu Unrecht. Wochenlang war den Bayern und Sportdirektor Hasan Salihamidzic Untätigkeit vorgeworfen worden, und dann verletzte sich auch noch Wunschspieler Leroy Sané. Doch ehe die Häme über die Transferpolitik des Klubs laut werden konnte, präsentierten die Bosse Coutinho als Leihspieler. Salihamidzic kannte dessen Berater, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Verantwortlichen in Barcelona, und schon war Coutinho da, für 8,5 Millionen Euro Leihgebühr, dazu diese Kaufoption: 120 Millionen Euro, es wäre ein Bundesligarekord. Coutinho war für die Bayern der Beweis, dass sie im verrückten Transfermarkt noch mithalten können, und zwar mit kreativen Lösungen.

Am Montag, vor dem Abflug nach London, sprach Rummenigge über Coutinho, er nannte ihn einen "überragenden Fußballer", und natürlich hoffe er, dass dieser "in diesen entscheidenden Wochen ein wichtiger Faktor" sein werde. Rummenigge sagte aber auch: "Er hat manche Spiele gut gespielt, und in manchen Spielen vermittelt er ein bisschen den Eindruck, als ob er so ein bisschen gehemmt ist."