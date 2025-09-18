FC Bayern gegen Chelsea Spuren von Reife, Ansätze von Euphorie 18. September 2025, 13:41 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Harry meets Zorro: Selbst Luis Díaz (Mitte) und Harry Kane (rechts) scheinen vom maskierten Rächer Aleksandar Pavlovic zurückzuweichen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der FC Bayern besiegt den FC Chelsea souverän – und verteidigt bei eigener Führung auch mal tief in der eigenen Hälfte. Was trivial klingt, ist ein deutlicher Unterschied zu den wilden Champions-League-Partien des Vorjahres.

Von Philipp Schneider

