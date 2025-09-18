Es fehlte nicht viel, und die herrlichste Pointe dieses Fußballabends wäre übersehen worden. Die Pointe versuchte, sich ungesehen in Richtung Ausgang zu schleichen, was misslang. Denn sie trug eine karierte Männerhandtasche so geräumigen Ausmaßes in der Hand, dass unweigerlich die Frage aufgeworfen wurde, welches Arsenal an Pflegeutensilien der Fußballprofi von Welt heutzutage mit sich führt.
FC Bayern gegen ChelseaSpuren von Reife, Ansätze von Euphorie
Der FC Bayern besiegt den FC Chelsea souverän – und verteidigt bei eigener Führung auch mal tief in der eigenen Hälfte. Was trivial klingt, ist ein deutlicher Unterschied zu den wilden Champions-League-Partien des Vorjahres.
FC Bayern in der Einzelkritik:Nord-Londoner zu stark für West-London
Harry Kane brilliert gegen seine Geburtsstadt, Jonathan Tah sorgt für einen Wutausbruch und Joshua Kimmich hat einen weltmeisterlichen Schatten. Die Bayern in der Einzelkritik.
