Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gegen ChelseaSpuren von Reife, Ansätze von Euphorie

Lesezeit: 4 Min.

Harry meets Zorro: Selbst Luis Díaz (Mitte) und Harry Kane (rechts) scheinen vom maskierten Rächer Aleksandar Pavlovic zurückzuweichen.
Harry meets Zorro: Selbst Luis Díaz (Mitte) und Harry Kane (rechts) scheinen vom maskierten Rächer Aleksandar Pavlovic zurückzuweichen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der FC Bayern besiegt den FC Chelsea souverän – und verteidigt bei eigener Führung auch mal tief in der eigenen Hälfte. Was trivial klingt, ist ein deutlicher Unterschied zu den wilden Champions-League-Partien des Vorjahres.

Von Philipp Schneider

Es fehlte nicht viel, und die herrlichste Pointe dieses Fußballabends wäre übersehen worden. Die Pointe versuchte, sich ungesehen in Richtung Ausgang zu schleichen, was misslang. Denn sie trug eine karierte Männerhandtasche so geräumigen Ausmaßes in der Hand, dass unweigerlich die Frage aufgeworfen wurde, welches Arsenal an Pflegeutensilien der Fußballprofi von Welt heutzutage mit sich führt.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern in der Einzelkritik
:Nord-Londoner zu stark für West-London

Harry Kane brilliert gegen seine Geburtsstadt, Jonathan Tah sorgt für einen Wutausbruch und Joshua Kimmich hat einen weltmeisterlichen Schatten. Die Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite