Karl-Heinz Rummenigge hat zwar davor gewarnt, das Träumen anzufangen - aber natürlich erhofft sich der Vorstandschef des FC Bayern München wie auch das Team und die Fans, dass der diesjährige Ausflug in die Champions League nicht bereits im Achtelfinale beendet ist. Im vergangenen Jahr war gegen den späteren Titelträger FC Liverpool in dieser Wettbewerbsphase Schluss. Dieses Jahr sollen die Spiele gegen den FC Chelsea nur eine weitere genommene Hürde auf dem Weg zum großen Triumph unter Trainer Hansi Flick sein. Doch es geht um mehr, als "nur" das Erreichen der nächsten Runde: Von dem Auftritt gegen Chelsea hängt auch die Zukunft von Flick sowie das weitere Vorgehen in Sachen Sommer-Transfers und bei möglichen Vertragsverlängerungen ab. Nicht zu vergessen die Revanche für das 2012 verlorene "Finale dahoam" in der Königsklasse...

