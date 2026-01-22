Frisch geduscht bog Harry Kane um die Ecke, er grüßte freundlich und zeigte das Lächeln eines Mannes, der sich der Ungeheuerlichkeit des Geschehenen mit Zuversicht entgegenzustemmen gedachte. Auf seinem Arbeitstag lag ein düsterer Schatten. Zehn Minuten vor Spielende hatte Kane einen Elfmeter an die Latte geschossen. Er, der Billy the Kid vom Penalty-Punkt. Es wäre das Tor gewesen, das ihm nun fehlte, um den Ball in einen Hattrick-Ball zu verwandeln und ihn wie so oft in einer Plastiktüte mit nach Hause schleppen zu dürfen. Anstelle der Tüte trug Kane lediglich ein geheimnisvolles Kästchen in den Händen und grummelte: „Die Leute erwarten von mir, dass ich jeden treffe. Aber ich werde daraus lernen.“