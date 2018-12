12. Dezember 2018, 17:00 Uhr Podcast "Das Thema" Der Traum vom Profifußball

Im Männerfußball wird die Nachwuchsförderung immer mehr zum Millionengeschäft. Um hohe Transfersummen zu vermeiden, fördern Vereine immer jüngere Talente. Was macht das mit den Spielern?

Weil die Transfersummen im Männerfußball immer weiter steigen, investieren die Fußballclubs auch immer mehr Geld in die Nachwuchsarbeit. Die großen Talente sollen selber entdeckt und gefördert werden, anstatt sie teuer einzukaufen. Gute Spieler werden inzwischen schon mit elf oder zwölf Jahren von Talent-Scouts gesucht und in speziellen Leistungszentren ausgebildet. Sie werden optimal betreut - aber bekommen auch schon früh den Druck des Profi-Geschäfts zu spüren. Und was ist, wenn es dann nicht mit der großen Karriere?

Thomas Hummel hat recherchiert, wie mit dem Traum vieler Jungs, Fußball-Profi zu werden, Geschäfte gemacht werden.

Die Reportage von Thomas Hummel über Ritzy Hülsmann und den FC Bayern Campus ist im August in der SZ erschienen. Lesen Sie jetzt die Reportage mit SZ Plus: