Saison 2018/19: Bayern gegen Dortmund, das waren große Spiele in den vergangenen Jahren. Das bislang letzte Duell ging dabei an die Dortmunder, 3:2 gewann der BVB in der Hinrunde. Zweimal führten die Bayern, zweimal glich Dortmund durch Marco Reus aus. Mittelstürmer Paco Alcácer (im Foto) schoss den Siegtreffer für den BVB. Doch von den sieben Punkten Vorsprung nach dem Abend damals sind nur mehr zwei übrig.