Kommentar von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Was bitte hat Ludogorez Rasgrad mit dem Bundesliga-Finale zu tun? Um die Frage zu beantworten, muss man wissen: Rasgrad ist in Bulgarien gerade das zwölfte Mal in Serie Landesmeister geworden, also einmal mehr als der FC Bayern in Deutschland. Der Aufstieg des 30 000-Einwohner-Städtchens begann 2011, als der bulgarische Oligarch und Pharmamilliardär Kyril Domustschiew den damaligen Zweitliga-Klub kaufte. Seit dem Aufstieg ist Rasgrad dann jedes Jahr Meister geworden, nur die Anteilnahme der Bevölkerung hält sich in Grenzen. Ins Stadion von Rasgrad, im Niemandsland in der Nähe der Donau, passen maximal 8008 Zuschauer.