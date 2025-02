Der FC Bayern gewinnt vor den wichtigen Februar-Spielen beim 3:0 gegen Bremen noch mal an Selbstvertrauen. Spieler und Trainer zeigen sich sehr zufrieden, doch vor der Auswärtsaufgabe bei Celtic scheint auch das eine oder andere Problem durch.

Von Sebastian Fischer

Vincent Kompany wusste wirklich auf alle Fragen eine Antwort –einmal sogar, als er gar keine wissen musste. In der Pressekonferenz nach dem 3:0 gegen Werder Bremen am Freitagabend wollte jemand vom Gästetrainer Ole Werner hören, wie es sich angefühlt habe, wegen einer Rotsperre nicht auf der Bank sitzen zu dürfen. „Ehm, insge...“, begann Kompany und stoppte, als ihm sein Kollege freundlich lächelnd signalisierte, dass die Frage an ihn, Werner, gerichtet war. Kompany lachte schallend.