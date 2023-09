Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Unter dem Dach der Reservebank wippten blonde Haare hervor, am Spielfeldrand bereitete der Trainer Thomas Tuchel die finale "Heute-kann-uns-sowas-von-nichts-passieren"-Geste vor. An der Seite des baumlangen Tuchel sah der kleinere Frans Krätzig aus, als sei er direkt aus dem Theo-Lingen-Klassiker "Die Lümmel von der ersten Bank" gesprungen. Der 20-Jährige, bislang nur dem Münchner Fachpublikum bekannt sowie den Einwohnern von Singapur, weil ihm dort vor ein paar Wochen in einem Vorbereitungsspiel gegen den FC Liverpool ein Traumtor wie für den Jahresrückblick gelungen war, stand kurz vor seinem Debüt in der Bundesliga. Krätzig lachte. Tuchel lachte auch. Sogar Eric Maxim Choupo-Moting lachte, obwohl er in dieser 65. Minute ausgewechselt wurde. Aber egal! Er hatte mal wieder von Anfang an gespielt und gleich sein erstes Tor seit März erzielt.