Es scheint fast, als wäre der Spielplan der Basketballer des FC Bayern so gestaltet worden, dass bloß nicht der Gedanke von vorweihnachtlicher Ruhe aufkomme. Denn nach dem 77:71-Sieg am Montag gegen Heidelberg in der Basketball-Bundesliga (BBL) steht an diesem Donnerstag das Euroleague-Spiel gegen Efes Istanbul im Audi Dome (19.45 Uhr) an, ehe zwei Tage später der BBL-Klassiker bei Alba Berlin (Sonntag,18 Uhr) über die Bühne geht. Die kommende Woche wird noch fordernder, Mittwoch und Freitag geht es in der Euroleague zu Piräus und Belgrad, sonntags in der BBL kommt Ludwigsburg. Und damit keine Langeweile vor dem Weihnachtsfest aufkommt, sind drei weitere Spiele (zweimal Euroleague, einmal BBL) bis zum Jahreswechsel angesetzt.

Erst aber kommt in Efes Istanbul der türkische Meister und Euroleague-Titelverteidiger nach München, ein Team, das von den geplagten Bayern schwer zu schlagen sein dürfte. Istanbul bringt nicht nur den nahezu unveränderten Meisterkader in die Halle, allen voran die Spielmacher Vasilije Micic und Shane Larkin, die zu den besten der Euroleague zählen. Auch der frühere NBA-Profi Rodrigue Beaubois oder der französische Nationalspieler Adrien Moerman sind in der Lage, Spiele zu entscheiden. Weil der Titelverteidiger trotz aller Qualität schwach in die Liga gestartet war, wurde in Elijah Bryant ein Guard vom NBA-Gewinner Milwaukee verpflichtet, was alles über die Möglichkeiten der Türken aussagt. Die Münchner müssen nicht nur auf Darrun Hilliard, Paul Zipser und Leon Radosevic verzichten, auch Zuschauer dürfen nicht mehr in die Halle.