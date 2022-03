Die Basketballer des FC Bayern München starten nach zuletzt zweiwöchiger Pause wieder in den Spielbetrieb - und das hochtourig: Die Partie an diesem Mittwoch (19 Uhr) im Audi Dome gegen die Hamburg Towers ist das erste von vier Spielen binnen sieben Tagen. Bereits am Freitag (20.45 Uhr) kommt in der Euroleague das griechische Topteam Olympiakos Piräus zu Besuch, am Sonntag Brose Bamberg (18 Uhr). Zu guter Letzt tritt das Team von Trainer Andrea Trinchieri am kommenden Dienstag bei Verfolger Bonn an. Weitere Verpflichtungen in der Euroleague sind dagegen entfallen, seit deren Anteilseigner - darunter auch der FC Bayern - am Montag als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine die Teilnahme der russischen Klubs ausgesetzt haben. Deren Resultate sollen annulliert werden, "sofern sich die Lage nicht angemessen entwickelt", wie es in der Erklärung hieß. Für 11. März und 24. März standen Duelle mit Kasan und St. Petersburg auf dem Plan.