Will man es nüchtern ausdrücken, dann vielleicht so: Die Siegesserie der Basketballer des FC Bayern mit wettbewerbsübergreifend sechs Erfolgen hintereinander ist gerissen. Mit ein bisschen Emotion klingt das so: Der FC Bayern hatte den großen Euroleague-Favoriten FC Barcelona in dessen Halle am Rande einer Niederlage. Nun mag sich jeder seine Version aussuchen, die von FCB-Trainer Andrea Trinchieri ist klar, er meinte nach dem Spiel: "Wir hätten mehr verdient." Dass dieser Blick nicht durch die Trainer-Brille getrübt war, bestätigte der Kollege, Barça-Coach Sarunas Jasikevicius sprach hernach sogar von einer Lehrstunde für seine Mannschaft: "Bayern war wirklich besser als wir, sie haben uns beherrscht, sie haben viel Chancen liegen lassen. Als wir dann besser wurden, haben sie alle Schüsse getroffen, die sie normalerweise auch verwandeln. Im letzten Viertel haben sich unsere starken Spieler mit einem guten Charakter durchgesetzt. Wir müssen das Spiel als Lektion annehmen."

Knapp fünf Minuten vor Schluss führten die Bayern noch mit 61:56 Punkten, dann gelang den Gastgebern die hart erkämpfte Wende. Schon an diesem Donnerstag empfangen die Münchner Maccabi Tel Aviv im Audi Dome (20.30 Uhr), ein hochkarätig besetztes Team, angeführt von Ausnahme-Spielmacher Scottie Wilbekin und gespickt mit Klassespielern wie den ehemaligen Bayern Jalen Reynolds oder Derrick Williams. Der israelische Meister ist zudem direkter Konkurrent im Kampf um die acht Playoff-Plätze, der FCB steht punktgleich mit dem achtplatzierten AS Monaco (elf Siege, 12 Niederlagen) auf Rang neun, Maccabi auf zwölf (10:11). Immerhin können die Bayern auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, 1625 Zuschauer sind zugelassen.