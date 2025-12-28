Basketball -Meister FC Bayern hat den nächsten Sieg unter Svetislav Pesic verbucht und seine Tabellenführung in der BBL zementiert. In einem Nachholspiel vom 11. Spieltag gewannen die Münchner am Sonntag gegen Aufsteiger Trier 94:83 (56:42).

Im letzten Heimspiel des Jahres war Welt- und Europameister Andreas Obst mit 15 Punkten der erfolgreichste Werfer der Münchner. Bei Trier ragte Jordan Roland mit 24 Zählern heraus. Vor 11 500 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden feierte der FCB den elften Sieg im zwölften Ligaspiel, Trier ist trotz der vierten Niederlage zunächst weiter Tabellendritter. Das 84. und letzte Pflichtspiel für den FC Bayern im Jahr 2025 folgt Silvester bei den Rostock Seawolves.

Der 76 Jahre alte Pesic war am vergangenen Montag überraschend als Nachfolger des entlassenen Gordon Herbert installiert worden. Der serbische Erfolgstrainer, 1993 Coach der deutschen Europameistermannschaft, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Wie FCB-Sportdirektor Dragan Tarlac in der Halbzeit des Spiels im Sender Dyn sagte, sei über die Besetzung des Cheftrainerpostens zur kommenden Saison noch nicht gesprochen worden. Pesic habe den „frischen Input“ gebracht, den man sich versprochen habe.