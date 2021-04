Während die Spiele in den Euroleague-Playoffs für die Basketballer des FC Bayern München terminiert sind, muss das Münchner Farmteam nachsitzen. Die Profis müssen zu den ersten beiden Partien am Dienstag und Donnerstag, 20. und 22. April, jeweils bei Olimpia Mailand antreten. Spiel drei ist am Mittwoch, 28. April, im Audi Dome. Sollten weitere Partien in der Best-of-five-Serie nötig sein, wären diese zunächst am Freitag, 30. April, erneut in München, das mögliche fünfte und letzte Spiel wäre am 4. Mai wieder in Mailand. Alle Spiele beginnen um 20.45 Uhr. Weil das Farmteam der Bayern wegen eines positiven Corona-Falls Anfang April in Quarantäne musste und das letzte Spiel der ersten Playoff-Runde in der zweiten Liga ProB gegen Stahnsdorf abgesagt wurde, wurde dieses nun auf den 23. April (19 Uhr) terminiert. Sollten der FCB II weiterkommen, würde die zweite Gruppenphase für das Ausbildungsteam eine Woche später am 25. April beginnen.