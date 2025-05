Am vergangenen Mittwoch hatte Gordon Herbert eine harte Wettbewerbs-Simulation im Arbeitsplan. Denn acht Tage ohne Pflichtspiel, das sind die Körper und die Köpfe der Bayern-Basketballer gar nicht mehr gewohnt. In gewisser Hinsicht waren sie freilich selbst schuld, dass sie jetzt so lange warten mussten: Nach drei Spielen gegen den MBC war alles erledigt, der Halbfinal-Gegner um die deutsche Meisterschaft, die MLP Academics Heidelberg, benötigte eine Partie mehr. Aber es soll ja bisweilen Vorteile haben, nicht ganz so durchgetaktet zu sein. „Wir konnten einfach mal trainieren“, sagt Justus Hollatz auf die Frage, warum im Viertelfinale die Defensive wieder stabiler daherkam. Und in Spiel eins des Semifinales (Sonntag, 16.30 Uhr, SAP Garden) ist laut Trainer Herbert wiederum die Abwehr der Schlüssel zum Sieg, gegen eine Mannschaft, die sehr athletisch daherkommt und gerne sehr schnell spielt.