Es war ein Spiel, wie geschaffen für Rückkehrer und Neuankömmlinge. Die FC-Bayern-Basketballer trafen am Sonntagabend auf den Bundesliga-Fünften Löwen Braunschweig, ein kleiner Härtetest also, aber nicht ganz so fordernd wie die Top-Gegner in der Euroleague. So konnten der lange verletzte Devin Booker und der frische Zugang Jack White wichtige Spielpraxis sammeln – und ihren Teil zum 94:72 (49:37)-Erfolg über Braunschweig beitragen. Booker war mit 15 Punkten gar zweitbester Scorer der Bayern. Der australische Nationalspieler White, den die Bayern erst am Samstag verpflichtet hatten, um mancher Euroleague-Stammkraft (wie gegen die Löwen Carsen Edwards und Nick Weiler-Babb) in der Bundesliga Pausen zu gönnen, fügte sich auch gut ein. Nur im ersten Viertel hakte das Spiel der Bayern, danach zogen sie schnell davon und festigten ihre Tabellenführung.