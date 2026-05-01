Wenigstens ruhig war es Anfang Oktober, als die Fußballerinnen des FC Bayern zuletzt nach Barcelona reisten. Gerade einmal 4400 Zuschauer sahen damals im Estadi Johan Cruyff, dem kleinen Heimspielstadion des FC Barcelona Feminí, ein 7:1 für die Katalaninnen. Eine heftige Niederlage – aber auch die bisher letzte des FC Bayern. Die Münchnerinnen haben seit der Klatsche in Barcelona kein Spiel mehr verloren, auch deswegen stehen sie im Champions-League-Halbfinale gegen ihre Bezwingerinnen von damals. Und wirken dort nach dem 1:1 im Hinspiel wieder wie ein kleiner Herausforderer.
Rückspiel im Champions-League-HalbfinaleEine gewaltige Welle rollt auf den FC Bayern zu
Lesezeit: 2 Min.
Statistiken, Tore, Erinnerungen an den Herbst: Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals der Frauen ist der sonst so dominante FC Bayern der kleine Herausforderer.
Frauen des FC Bayern:Rote Karte mit Konfliktpotenzial
Ist Haarziehen im Frauenfußball eine Tätlichkeit? Die Spielerinnen des FC Bayern hadern nach dem 1:1 im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona mit den Regeln und der Schiedsrichterin.
Lesen Sie mehr zum Thema