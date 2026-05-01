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Rückspiel im Champions-League-HalbfinaleEine gewaltige Welle rollt auf den FC Bayern zu

Lesezeit: 2 Min.

Macht die Kunst zu Toren: Die polnische Stürmerin Ewa Pajor finalisiert die Kombinationen des spanischen Mittelfeldes – wie hier im Hinspiel.
Macht die Kunst zu Toren: Die polnische Stürmerin Ewa Pajor finalisiert die Kombinationen des spanischen Mittelfeldes – wie hier im Hinspiel. Jasmin Walter/Getty Images

Statistiken, Tore, Erinnerungen an den Herbst: Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals der Frauen ist der sonst so dominante FC Bayern der kleine Herausforderer.

Von Felix Haselsteiner

Wenigstens ruhig war es Anfang Oktober, als die Fußballerinnen des FC Bayern zuletzt nach Barcelona reisten. Gerade einmal 4400 Zuschauer sahen damals im Estadi Johan Cruyff, dem kleinen Heimspielstadion des FC Barcelona Feminí, ein 7:1 für die Katalaninnen. Eine heftige Niederlage – aber auch die bisher letzte des FC Bayern. Die Münchnerinnen haben seit der Klatsche in Barcelona kein Spiel mehr verloren, auch deswegen stehen sie im Champions-League-Halbfinale gegen ihre Bezwingerinnen von damals. Und wirken dort nach dem 1:1 im Hinspiel wieder wie ein kleiner Herausforderer.

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