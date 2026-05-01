Wenigstens ruhig war es Anfang Oktober, als die Fußballerinnen des FC Bayern zuletzt nach Barcelona reisten. Gerade einmal 4400 Zuschauer sahen damals im Estadi Johan Cruyff, dem kleinen Heimspielstadion des FC Barcelona Feminí, ein 7:1 für die Katalaninnen. Eine heftige Niederlage – aber auch die bisher letzte des FC Bayern. Die Münchnerinnen haben seit der Klatsche in Barcelona kein Spiel mehr verloren, auch deswegen stehen sie im Champions-League-Halbfinale gegen ihre Bezwingerinnen von damals. Und wirken dort nach dem 1:1 im Hinspiel wieder wie ein kleiner Herausforderer.