The Invincibles, „die Unbesiegbaren“, so wird in England voller Ehrfurcht die Mannschaft des FC Arsenal genannt, die 2004 ohne eine Niederlage die Premier League gewann. Saisonübergreifend blieb das Team von Trainer Arsène Wenger sogar 49 Spiele lang ungeschlagen. Was Trophäen und Pokale angeht, hätten Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pirès, Freddie Ljungberg, Patrick Vieira und Sol Campbell (ja, Jens Lehmann war auch dabei) wahrscheinlich noch mehr gewinnen können, aber was soll’s: Sie haben ihren Sonderplatz im Fußballgeschichtsbuch.
Meinung1:2 gegen AugsburgEine Bayern-Niederlage als Zeichen an die Liga? Eher nicht
Kommentar von Sebastian Fischer
Lesezeit: 2 Min.
Die niederlagenlose Meisterschaft von Bayer Leverkusen und Xabi Alonso bleibt für den FC Bayern vorerst unerreicht. Das 1:2 der Münchner gegen Augsburg verdeutlicht diese herausragende Leistung – aber sonst hat die Bundesliga wenig Grund zur Hoffnung.
1:2 des FC Bayern:Schlagbar, auch mit Augsburger Mitteln
Erstmals seit März 2025 und erstmals in dieser Saison verliert der FC Bayern ein Bundesligaspiel. Wie das der FC Augsburg geschafft hat, erklärt Trainer Manuel Baum nach der Partie.
