The Invincibles, „die Unbesiegbaren“, so wird in England voller Ehrfurcht die Mannschaft des FC Arsenal genannt, die 2004 ohne eine Niederlage die Premier League gewann. Saisonübergreifend blieb das Team von Trainer Arsène Wenger sogar 49 Spiele lang ungeschlagen. Was Trophäen und Pokale angeht, hätten Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pirès, Freddie Ljungberg, Patrick Vieira und Sol Campbell (ja, Jens Lehmann war auch dabei) wahrscheinlich noch mehr gewinnen können, aber was soll’s: Sie haben ihren Sonderplatz im Fußballgeschichtsbuch.