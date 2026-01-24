Zum Hauptinhalt springen

2:1-Sieg in MünchenAugsburg beendet Bayerns ungeschlagene Saison

Lesezeit: 4 Min.

Joshua Kimmich und Harry Kane können es nicht fassen.
Joshua Kimmich und Harry Kane können es nicht fassen. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

Der FC Bayern kann es Bayer Leverkusen nicht nachmachen und ungeschlagen Meister werden: Der FC Augsburg dreht das Spiel in München und gewinnt überraschend 2:1.

Von Sebastian Fischer

Vincent Kompany stand am Rande seiner Coaching-Zone, die Hände hinter seinem Rücken verschränkt, und womöglich traute er seinen Augen nicht. Sollte an diesem bitterkalten Nachmittag in der Münchner Fußball-Arena just das passieren, wovor er gewarnt hatte?

Zur SZ-Startseite

Die Bundesliga-Elf der Hinrunde
:Dieses Team könnte (vielleicht) die Bayern ärgern

17 Bundesligisten müssen es zusammen versuchen: Eine Auswahl der besten Hinrunden-Spieler jenseits von München, um den Tabellenführer zu schlagen. Oder wenigstens Unentschieden zu spielen.

SZ PlusVon Sebastian Fischer und Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite