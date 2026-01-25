Falls Vincent Kompany die Ironie der Situation bewusst gewesen sein sollte, ließ er sich nichts anmerken. Was ist er in dieser Saison gelobt worden für den Fußball seiner Mannschaft, der aktuell als einer der am schwersten zu zähmenden in ganz Europa gilt. Bis Samstagnachmittag war nur dem erbarmungslosen FC Arsenal ein erfolgreiches Gegenmittel eingefallen. Und nun, am Samstagabend, referierte der Kollege neben ihm in sanftem bayerischem Dialekt, wie es gelungen war, als Abstiegskandidat den schier übermächtigen Gegner zu schlagen. „Man hat gesehen, dass wir in verschiedenen Höhen verteidigen konnten. Das ist gegen Bayern brutal wichtig“, sagte Manuel Baum.