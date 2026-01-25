Zum Hauptinhalt springen

1:2 des FC BayernSchlagbar, auch mit Augsburger Mitteln

Lesezeit: 4 Min.

Diesmal unauffällig: Harry Kane (vorne) muss jubelnden Augsburgern zusehen.
Diesmal unauffällig: Harry Kane (vorne) muss jubelnden Augsburgern zusehen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Erstmals seit März 2025 und erstmals in dieser Saison verliert der FC Bayern ein Bundesligaspiel. Wie das der FC Augsburg geschafft hat, erklärt Trainer Manuel Baum nach der Partie.

Von Sebastian Fischer

Falls Vincent Kompany die Ironie der Situation bewusst gewesen sein sollte, ließ er sich nichts anmerken. Was ist er in dieser Saison gelobt worden für den Fußball seiner Mannschaft, der aktuell als einer der am schwersten zu zähmenden in ganz Europa gilt. Bis Samstagnachmittag war nur dem erbarmungslosen FC Arsenal ein erfolgreiches Gegenmittel eingefallen. Und nun, am Samstagabend, referierte der Kollege neben ihm in sanftem bayerischem Dialekt, wie es gelungen war, als Abstiegskandidat den schier übermächtigen Gegner zu schlagen. „Man hat gesehen, dass wir in verschiedenen Höhen verteidigen konnten. Das ist gegen Bayern brutal wichtig“, sagte Manuel Baum.

