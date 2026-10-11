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Manuel Neuer beim FC BayernEin Fehler, ein Geständnis und eine Botschaft

Lesezeit: 4 Min.

Manuel Neuer kassierte in Augsburg das schnellste Gegentor der Bundesligageschichte.
Manuel Neuer kassierte in Augsburg das schnellste Gegentor der Bundesligageschichte.
Tom Weller/dpa

Manuel Neuer patzt beim 2:2 in Augsburg auf kuriose Weise. Auswirkungen auf die Rotation mit Jonas Urbig im Tor des FC Bayern soll das keine haben. Doch die Entwicklung des Ersatzmanns, sagt Sportvorstand Eberl, sei „herausragend“.

Von Sebastian Fischer, Augsburg

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Manuel Neuer hat es in seiner glanzvollen Karriere nicht nur geschafft, ein meisterhafter Torwart zu werden, dem kaum Fehler unterlaufen. Er hat es auch verstanden, seine wenigen Patzer oft so zu erklären, dass er mindestens eine Teilschuld von sich wies. So schön, dass man sie nicht oft genug erwähnen kann, war etwa seine Begründung für ein Gegentor im ehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid, wo wahrscheinlich auch die Greenkeeper königlich entlohnt werden: Im Rasen habe sich „ein minimaler Maulwurf“ befunden.

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