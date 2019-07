31. Juli 2019, 22:41 Uhr Bayern verliert nach Elfmeterschießen Arp und Davies versöhnen das Publikum

Der FC Bayern verliert bei einem Testkick 6:5 im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur (2:2, 0:1).

Jann-Fiete Arp und der starke Alphonso Davies erzielen die Tore. Jérôme Boateng verschießt den entscheidenden Elfmeter.

Das Portal transfermarkt.de will derweil erfahren haben, dass der FC Bayern Leon Bailey von Bayer Leverkusen verpflichtet habe.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Der FC Bayern hat es geschafft, ohne verbale Querschüsse ein Testspiel anzustoßen. Niemand hat vor dem Endspiel des eigenen Sponsoren-Turniers etwas zu einem Transfer gesagt, niemand hat jemanden maßregeln müssen, weil jemand was zu einem Transfer gesagt hat. Die Münchner haben - zumindest zunächst - ohne interne atmosphärische Störungen nur gegen Tottenham Hotspur 5:6 im Elfmeterschießen verloren (2:2, 0:1). Dafür pfiff das Publikum die Mannschaft in die Kabine, weil Trainer Niko Kovac den Leuten, die 40 bis 80 Euro Eintritt gezahlt hatten, zunächst eine C-Elf präsentierte und Kingsley Coman musste nach nur fünf Einsatzminuten in der 76. Minute verletzt ausgewechselt werden. Irgendwas ist gerade immer beim FC Bayern.

Gegen den Vorjahres-Champions-League-Finalisten kickten zum Beispiel von Beginn an auf den bayerischen Außenbahnen Alexander Nollenberger, 22 Jahre alt, der bisher 30 Regionalliga-Spiele und zwölf Drittliga-Minuten in der Karriere-Chronik stehen hat und Neuzugang Sarpreet Singh, 20, der gerade zu Neuseelands Nationalspieler des Jahres gewählt wurde und den tatsächlich diverse Medien als "Kiwi-Juwel" bezeichneten.

Dazu spielten noch Jonas Kehl, 18 Jahre, bisher zehn Spiele in der U19-Bundesliga, Paul Will, 20 Jahre, 17-Regionalliga-Spiele und Ryan Johansson, 18 Jahre, 19 Spiele in der U19-Bundesliga mit der schönen Nationalitätenkombination Luxemburg/Schweden. Der Kanadier Alphonso Davies und Jann-Fiete Arp zählen ja im Vergleich eher zu den bekannteren Ergänzungsspielern. Nur Manuel Neuer, Niklas Süle, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso zählten zu der Mannschaft, die man gemeinhin A-Elf nennt.

Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Javi Martinez waren gar nicht dabei. Der Spanier, weil er gegen Fenerbahce einen Schlag abbekommen hatte, die anderen beiden zur Schonung oder wie es in der Sprache von Profiklubs heißt, wegen "Leistungssteuerung". Auch Serge Gnabry meldete sich wegen muskulärer Probleme verletzt ab. Kenner des Geschäfts wissen ja, dass so eine Verletzung auch während der Saison passieren kann. Und weil ein Fußballfeld zwei Flügel hat und dort zwei Flügelspieler spielen müssen, geht die Rechnung nicht auf, wenn man nur zwei im Kader hat. Schon gar nicht, wenn der zweite Flügelspieler Kingsley Coman ebenfalls verletzt ausgewechselt werden muss.

Womit man wieder bei Leroy Sané wäre, in der Arena als Dauer-Gesprächsthema präsent. Letzter Wasserstand dazu: Aus Manchester hört man, dass der Klub Sané für 120 Millionen Euro ziehen lassen würde, wenn dieser unbedingt weg wolle. Aber was Sané will, das weiß man nicht so genau und so bleibt dieser Transfer weiter im Vagen des Ungefähren. Zur Halbzeit meldete dann das Portal transfermarkt.de plötzlich, dass der FC Bayern mit Leon Bailey von Bayer Leverkusen einig sei. Der Transfer des Jamaikaners sei ein "Done Deal." Eine Bestätigung oder ein Dementi gab es zunächst nicht.

Ohne Sané und ohne Bailey sah man jedenfalls in den ersten zehn Minuten, dass Tottenham mit der besten und Bayern eher mit der drittbesten Mannschaft spielte. Manuel Neuer entschärfte zwei Schüsse und Benjamin Pavard verlor einmal im Spielaufbau haarsträubend den Ball. Dafür setzte er einen guten Kopfball aufs gegnerische Tor und Alphonso Davies zeigte in ein paar Aktionen, dass er sehr schnell mit dem Ball am Fuß ist.

Das erste Gegentor fiel dann in der 19. Minute nach einem Fehler von Kehl, der an der Außenlinie ins leere Grätschte, Georges-Kevin Nokoudou ging alleine durch, legte quer und Erik Lamela traf. Alphonso Davies hatte ihn aus den Augen verloren. Danach passierte sehr wenig. Die Zuschauer bespaßten sich erst selbst mit La Ola, je näher die Halbzeit kam und dem FC Bayern nichts mehr einfiel, waren immer mehr Pfiffe darunter und zum Pausenpfiff pfiffelte es doch recht laut durch die Arena im Münchner Norden.

Zur Halbzeit kamen Jérôme Boateng und Sven Ulreich für Niklas Süle und Manuel Neuer, außerdem Marcel Zylla. Daran erwähnenswert war, dass der von Uli Hoeneß mehr oder weniger aus dem Verein gebetene Boateng wohlwollenden Applaus bekam.

Das Publikum wurde immer ungehaltener, erst recht, als Christian Eriksen nach einigen guten Tottenham-Chancen das verdiente 2:0 erzielte (59. Minute). Kovac bemerkte den Unbill der Fans, wechselte Thiago, Renato Sanches und David Alaba ein und prompt war mehr Zug im Spiel. Interessantes Detail: Benjamin Pavard rückte auf die Rechtsverteidiger-Position, wo er ja hin und wieder während der Saison spielen soll. Die Wechsel klappten jedenfalls sofort. Nach einem langen Pass von Boateng touchierte ihn Davies in den Laufweg von Arp, der sauber zum Anschlusstreffer abschloss. Das beruhigte die Stimmung ein wenig.

Sven Ulreich rettet dann noch sehr sehenswert gegen den mittlerweile auch eingewechselten Harry Kane und als dann Kingsley Coman, Thomas Müller und Robert Lewandowski ins Spiel kamen, war tatsächlich so etwas wie Euphorie im Stadion. Die schlagartig wieder weg war, als Coman mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden lag und wie wild mit der flachen Hand auf den Rasen schlug. Juan Marcos Foyth zog ihn erst zu Boden und trat dem Franzosen dann mit den Stollen aufs linke Knie. Coman musste nach fünf Minuten wieder raus, Vereinsarzt Müller-Wohlfahrt stützte ihn zunächst, aber Coman konnte dann zumindest ohne Hilfe in die Kabine gehen.

Alphonso Davies, der vielleicht beste Bayern-Spieler an diesem Tag, belohnte sich schließlich selbst und schlenzte den Ball in der 82. Minute zum 2:2 ins Netz und erinnerte vielleicht den ein oder anderen in München daran, dass sie bei allen Transferspekulationen im Zweifel noch einen ganz talentierten 18-Jährigen im Kader haben.

Im anschließenden Elfmeterschießen verschoss David Alaba gleich den ersten Elfmeter, was aber nicht so schlimm war, weil Christian Eriksen auch verschoss und Thiago die Führung von Toby Alderweireld ausglich. Harry Kane und Thomas Müller verwandelten schulbuchmäßig, Heung-Min Son und Renato Sanches trafen, Jack Roles versenkte, Robert Lewandowski auch, Oliver Skipp traf für Tottenham, Sarpreet Singh für Bayern, Japhet Tanganga traf und Jérôme Boateng verschoss schlussendlich den entscheidenden Elfmeter.