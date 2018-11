7. November 2018, 16:30 Uhr FC Bayern Kimmich wie einst Kahn

Gegen Freiburg spielte Joshua Kimmich unglücklich auf der Position im Mittelfeld. Er selbst spricht von seinem "schlechtesten Spiel seit ich bei Bayern bin".

Gegen Athen wird er aber nahezu sicher wieder auflaufen. Von der Rotation des Trainers ist er ausgenommen.

Vor dem Spiel fordert er von seinen Mitspielern die richtige Einstellung.

Von Sebastian Fischer

Unter den vielen berühmten Zitaten in der Geschichte des FC Bayern ist für mindestens eines der Torhüter Oliver Kahn verantwortlich. Es war in der Saison 2003/2004, der FC Bayern sollte am Ende ausnahmsweise nicht Meister werden, als Kahn nach einem 0:2 in Schalke vor der TV-Kamera sprach, wie sonst nur in Fußballerkabinen geredet wird. Es sollte eine simple Erklärung sein, es sollte seine Kollegen wachrütteln. Es war ein Satz, wie ihn wohl nur Kahn, damals 34, zottelig und unumstritten, sagen durfte: "Eier, wir brauchen Eier."

Joshua Kimmich trug am Dienstag einen nicht sonderlich zotteligen Schnurrbart, was nichts daran änderte, dass er sehr 23-jährig aussah. Und dann sagte er zum Zustand des FC Bayern, des derzeitigen Tabellendritten in der Saison 2018/2019, es sei in diesen nicht einfachen Tagen notwendig, dass man, "ich sag jetzt mal, mit Eiern ins Spiel geht".

Kimmich war bislang eine der wenigen Konstanten in der Münchner Mannschaft dieser Spielzeit, er war von der Rotation des Trainers Niko Kovac nicht betroffen, nur im Pokalspiel beim Viertligisten SV Rödinghausen spielte er mal nicht 90 Minuten lang. Doch als ihn Kovac am Samstag angesichts der Verletzung des Mittelfeldspielers Thiago nicht wie sonst als Außenverteidiger, sondern als Sechser aufstellte, wie es zuletzt auch Bundestrainer Joachim Löw zu tun pflegte, da geschah etwas, was man seit der WM in Russland nicht mehr gesehen hatte: Kimmich machte Fehler. Er verlor viele Zweikämpfe. Er trug dazu bei, dass der FC Bayern nur 1:1 gegen Freiburg spielte.

Doch wie er so vom Podium sprach vor dem Spiel der Münchner in der Champions League gegen Athen, wie er die komplizierte Situation des Rekordmeisters in deutlichen Worten einordnete, lag trotzdem der Gedanke nahe, dass Kimmich so etwas sagen darf. Die Bayern haben zwar gerade viele fast und längst 34-Jährige im Kader - aber deren Status ist weitaus umstrittener.

Das Spiel gegen Freiburg sei sein "schlechtestes Spiel in den dreieinhalb Jahren, seit ich bei Bayern bin", gewesen, sagte Kimmich. "Sicher ist, dass ich so eine Leistung wie am Samstag nicht mehr wiederholen möchte. Egal auf welcher Position ich spiele, es wird besser." Und als ihm die Frage gestellt wurde, ob er nicht vielleicht mal eine Pause brauche, da er nicht erst gegen Freiburg etwas überspielt gewirkt hatte, da stimmte Kimmich zwar zu, dass er zuletzt nicht mehr so viele Tore vorbereitet habe wie in der Vorsaison und dass "die Spitzen" in seiner Leistungskurve fehlen. Aber letztlich sagte Kimmich entschieden: Nein. "Körperlich geht's mir echt top."

Es klang, als habe da jemand auch gegen Athen vor, mit allen notwendigen Körperteilen auf dem Platz zu stehen. Und wenn man genau hinhörte, dann klang es, als würde er das auch von seinen Kollegen fordern. Jeder Spieler müsse sich seiner Verantwortung für den Erfolg des Klubs bewusst sein.

Niko Kovac hat übrigens nicht ausgeschlossen, Kimmich wieder im Mittelfeld aufzustellen. Und er hat gesagt, dass ein derart selbstkritischer Profi auf dem besten Weg sei, "ein ganz Großer zu werden". Da das gerade nicht selbstverständlich ist: Kovac klang, als sei er sich da sehr sicher.