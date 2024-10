Bayern verliert in der Champions League:Emery knackt Kompanys System

Von Philipp Schneider, Birmingham

Es lief die 75. Minute, als der wundersame Vincent Kompany seine noch kurze, doch an Pointen schon reiche Geschichte als Trainer des FC Bayern um die nächste Überraschung bereicherte. 0:0 stand es in diesem Moment in der Champions-League-Partie bei Aston Villa. Die Bayern waren mal wieder drückend überlegen, was ihnen fehlte, das war der finale Zug zum Tor. Doch nanu? An der Seitenlinie leuchtete die Nummer 16 in grünen Lettern auf. Tatsächlich! Nicht Thomas Müller, nicht Mathys Tel, es rückte der defensive Wellenbrecher João Palhinha ins Spiel.