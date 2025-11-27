Obwohl das Spiel längst zugunsten des FC Arsenal entschieden war, hörte Mikel Arteta nicht auf, sein Team mit unverminderter Vehemenz zu coachen. Die Detailversessenheit des Basken bezeichnete sein Trainerkollege Vincent Kompany vor dem Gastspiel des FC Bayern in London als „Unerbittlichkeit“. Diese Eigenschaft habe Arteta am stärksten aus seiner Zeit als Assistent Pep Guardiolas bei Manchester City mitgenommen, glaubt Kompany, der damals unter beiden gespielt hatte. Trotz zahlreicher Rückschläge sei Arteta kontinuierlich besser geworden. Tatsächlich gelang es Arteta in seiner knapp sechsjährigen Amtszeit, aus dem ewigen Titelaspiranten Arsenal einen Titelfavoriten zu formen. In dieser Spielzeit wirken die Gunners bereit für den ganz großen Triumph – national wie international.