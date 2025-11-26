Akribisch, akribischer, am akribischsten: Kann man das noch weiter steigern? Falls ja, träfe dieses neue Wort mit Sicherheit auf den Trainer des FC Bayern zu, der sich, wie kundige Quellen berichten, vor dem Champions-League-Duell beim FC Arsenal selbst übertroffen hatte. Noch mehr Videomaterial habe er gesichtet, heißt es, und natürlich: noch mehr Stunden und Aberstunden mit den Standardsituationen des Gegners verbracht. Seit die Londoner den Deutsch-Franzosen Nicolas Jover als Spezialtrainer beschäftigen, sind sie berühmt für ihre Ecken und Freistöße, allein in der laufenden Premiere-League-Saison haben sie zwölf Tore nach sogenannten ruhenden Bällen erzielt. Und wer wüsste besser als der allerakribischste Vincent Kompany, dass die Bayern wiederum fast die Hälfte ihrer Pflichtspiel-Gegentore in dieser Saison nach, genau, Standards kassiert haben (7 von 15)?