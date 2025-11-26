Zum Hauptinhalt springen

Arsenal siegt 3:1Bayern sieht, wo ganz oben ist

Lesezeit: 5 Min.

Gabriel Martinelli (rechts) feiert sein Tor zum 3:1.
Gabriel Martinelli (rechts) feiert sein Tor zum 3:1. (Foto: Peter Cziborra/Action Images via Reuters)

Nach 18 Spielen verlieren die Münchner erstmals in dieser Saison ein Fußballspiel – und das verdient. Der FC Arsenal spielt seine Stärke bei Standards aus. Aber nicht nur das.

Von Christof Kneer, London

Akribisch, akribischer, am akribischsten: Kann man das noch weiter steigern? Falls ja, träfe dieses neue Wort mit Sicherheit auf den Trainer des FC Bayern zu, der sich, wie kundige Quellen berichten, vor dem Champions-League-Duell beim FC Arsenal selbst übertroffen hatte. Noch mehr Videomaterial habe er gesichtet, heißt es, und natürlich: noch mehr Stunden und Aberstunden mit den Standardsituationen des Gegners verbracht. Seit die Londoner den Deutsch-Franzosen Nicolas Jover als Spezialtrainer beschäftigen, sind sie berühmt für ihre Ecken und Freistöße, allein in der laufenden Premiere-League-Saison haben sie zwölf Tore nach sogenannten ruhenden Bällen erzielt. Und wer wüsste besser als der allerakribischste Vincent Kompany, dass die Bayern wiederum fast die Hälfte ihrer Pflichtspiel-Gegentore in dieser Saison nach, genau, Standards kassiert haben (7 von 15)?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite