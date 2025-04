Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

Vor fast genau einem Jahr kam in Heidenheim schon einmal so eine Flanke angeflogen. Zur Ehrenrettung dessen, der diese Flanke verfehlte, muss man anmerken, dass sie von Jan-Niklas Beste kam, der zu den fähigsten Absendern der Bundesliga gehört. Min-Jae Kim sah also machtlos zu, wie ihn das bekannte Flugobjekt überquerte und beim Stürmer Tim Kleindienst landete, der den Ball ins Tor lenkte. Was die Sache für Kim besonders verzwickt machte, war der Umstand, dass er ein paar Minuten zuvor schon mal ein Kopfballduell verloren hatte, in dessen Folge die Heidenheimer ebenfalls ein Tor schossen. Und wenn man eh’ schon dabei war, dem Verteidiger Kim die 2:3-Niederlage in Heidenheim in die Fußballschuhe zu schieben, dann ließ sich relativ leicht auch eine Mittäterschaft am dritten Heidenheimer Treffer herbeikonstruieren. Irgendwie war Kim da auch nur hinterhergelaufen, oder etwa nicht?