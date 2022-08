Der Bayerische Ruderverband (BRV) hat die Vorwürfe von Olympiapark-Chefin Marion Schöne, die sie nach den European Championships auch an ihn gerichtet hatte, zurückgewiesen. Schöne beklagte, dass man für Werbung habe zahlen müssen, sowie fehlende Unterstützung. "Der BRV und BRV-Vereine haben vielfach, immer kostenlos und großflächig Anzeigen für die ECS in ihren Magazinen abgedruckt oder kostenlos per Newsletter verbreitet", teilt der Verband in einer Stellungnahme mit. Die anwesenden Präsidiumsmitglieder hätten ihre Tickets selbst erstanden.

Der Vorwurf der mangelhaften Unterstützung sei "ein Schlag ins Gesicht der vielen Volunteers aus bayerischen Rudervereinen, die zum Teil durchgehend im ehrenamtlichen Einsatz waren". Zudem formulierte der BRV einen Vorwurf an die OMG-Chefin: "Wir warten seit Jahren darauf, dass Frau Schöne sich für die Olympia-Regattaanlage einsetzt, die seit Jahren dem Verfall preisgegeben ist."