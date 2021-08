Von Frederik Kastberg

4 322 473 - so viele Mitglieder hat der Bayerische Landes-Sportverband aktuell (BLSV). Jeder Dritte im Freistaat ist also mal mehr, mal weniger aktiv in einem Sportverein. Allerdings sind das auch rund 180 000 Mitglieder weniger als noch vor zwei Jahren, vor dem Virus, als die Zahlen noch von Jahr zu Jahr gestiegen waren. Die Rückgänge seien daher "ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen," sagt Jörg Ammon, Präsident des BLSV. "Mit über zehn Prozent sind die Rückgänge bei den Kindern unter 14 Jahren besonders groß." Mehr als 100 000 Mitglieder sind in dieser Altersklasse im Vergleich zu 2019 aus ihrem Verein ausgetreten. Bei den unter Sechsjährigen seien es sogar 25 Prozent weniger Kinder, die in einem Verein sind, so Ammon.

Mit verschiedenen Maßnahmen möchte der BLSV jetzt gegensteuern, denn auch ohne Pandemie treten viele Jugendliche vom 15. Lebensjahr an aus ihrem Verein aus. Helfen soll unter anderem der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther, der vom kommenden Schuljahr an durch Bayerns Klassen tingeln und Schüler vom Sport begeistern soll. Insgesamt wolle man "innovativer und nachhaltiger" werden, so das Credo des Verbands.

Aktuell geht es erst einmal darum, dass die Sportvereine auch in den anstehenden Herbst- und Wintermonaten geöffnet bleiben können. Von der Politik fordere der BLSV, "dass es keinen vierten Lockdown gibt, weil wir mit dem Prinzip ,genesen - getestet - geimpft' den Sport aufrechterhalten können", sagt Ammon. Man sei sich in den Gesprächen einig, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen kommen müsse - Stand jetzt.

Sorge um steigende Inzidenzen und Langzeitfolgen

Mit Sorge blickt Ammon aber auf die steigenden Inzidenzen, in der Altersklasse zwischen 15 und 35 Jahren seien die Zahlen bayernweit mit Abstand am höchsten. Deswegen beteiligt sich sein Verband an der Aktion "Impfen to go" der bayerischen Staatsregierung. "Wir sind davon überzeugt, dass Impfungen der einzige Weg aus dieser Pandemie sind", sagt Ammon. "Es wird in Turnhallen, auf Parkplätzen und an verschiedenen Orten in den Vereinen geimpft. Wichtig ist, dass die Vereine mitmachen." Aktuelle Zahlen über die Menge der bisherigen Impfungen gebe es noch nicht, die Resonanz der Vereine sei aber gut: "Das wird die Lösung für den Herbst und Winter." Neben den Impfungen hat Ammon auch die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung im Blick, die in seinen Augen noch immer unterschätzt würden. "Häufig führt das auch zur Einschränkung der sportlichen Leistungsfähigkeit", sagt er. Daher gelten auch im Verband nach wie vor "die Maßnahmen der Vorsicht und Umsicht".

Eine positive Entwicklung hat die Pandemie dann aber doch angestoßen, immerhin. Seit Juni 2019 sind beim BLSV 1600 Bauanträge der Sportvereine eingegangen. Dieses Rekordniveau hängt auch mit dem Sonderförderprogramm zusammen, das der Staat zu diesem Zeitpunkt aufgelegt hat. Im vergangenen Jahr haben die Vereine die Gunst der Stunde genutzt und in ganz Bayern Sportstätten saniert - insgesamt wurden in den vergangenen zwei Jahren 203 Millionen Euro investiert, rechnet BLSV-Geschäftsführerin Susanne Berger vor. Nun hoffen alle, dass die rundum erneuerten Sportstätten auch in den kommenden Monaten genutzt werden können.