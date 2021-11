Viele Sportverbände haben am Dienstag auf die neuen Corona-Regeln des Landtags für Bayern gewartet, einige werden in den kommenden Tagen über Folgerungen für den Amateursport beraten. Bereits am Dienstag hat der Bayerische Basketball Verband reagiert - und den Spielbetrieb der Senioren-Bayernliga, der Regionalliga der Frauen und der 2. Männer-Regionalliga bis Ende Januar ausgesetzt. Enfallene Partien sollen 2022 nachgeholt werden.