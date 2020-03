Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat für seinen Spielbetrieb Regeln für den Umgang mit Sars-CoV-2 aufgestellt. Er forderte die Vereine auf, "aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen 14 Tagen (...) aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind". Der BFV appellierte "an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler - unabhängig von Symptomen - nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb". Wenn ein solcher Fall gegeben sei, könne mit dem Gegner Kontakt aufgenommen werden, um sich auf eine Verlegung zu verständigen. Im Fall der Einigung sind die Spielleiter angewiesen, dem nachzukommen.

Eine Ansetzung sogenannter "Geisterspiele" stehe für den bayerischen Amateurfußball aktuell nicht zur Debatte. Der BFV bittet allerdings Vereine, die am kommenden Spieltag mit einem Zuschaueraufkommen von mehr als 1000 Besuchern rechnen, sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der Amateurspiele mit diesem Zuschaueraufkommen überschaubar ist, gelte hier das Vorgehen zur Prüfung des Einzelfalls. Auch vor dem Hintergrund, dass sich in einem Stadion die 1000 Besucher anders verteilen als bei Veranstaltungen in kleineren, geschlossenen Räumen.