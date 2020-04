Das Ergebnis fiel deutlich aus, und darauf reagierte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch erst einmal mit einer gewissen Erleichterung. Am vergangenen Wochenende hatte er die Amateurvereine darüber abstimmen lassen, ob der Spielbetrieb bis zum 31. August ausgesetzt werden soll, um danach - ab jenem Zeitpunkt, zu dem es die staatlichen Stellen mit Blick auf die Coronakrise wieder zulassen - die Saison 2019/20 zu Ende zu spielen. 68,13 Prozent oder 2178 Vereine stimmten mit Ja. Diesem Votum wird der BFV-Vorstand in einer Sitzung am Mittwoch weitgehend folgen, die Aussetzung des Spielbetriebs ist damit nur noch Formsache. "Unser großes Dankeschön geht an alle Vereine in ganz Bayern, die in solch überragender Mehrheit mit ihrer Stimmabgabe dazu beigetragen haben, dass dieses Meinungsbild auf einem ganz festen und breiten Fundament steht", bedankte sich der BFV am Montag in einer Presseerklärung. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 73,5 Prozent.

Doch all dies bedeutet nicht, dass auf diesem Fundament nicht noch Platz wäre für weitere Streitereien. Der Verband selbst formuliert es so: "Die Zeit ist nicht einfach, weil wir wissen, dass sämtliche Lösungen im Umgang mit dieser Saison Nebenwirkungen mit sich bringen."

In den unteren Ligen wird die Entscheidung wenig Nachhall finden. Dort wird alles Weitere die Politik regeln: Sobald das Training aufgenommen werden dürfe, könne einen Monat später wieder gespielt werden, so hatte es BFV-Präsident Rainer Koch erklärt. Als letztmögliches Zeitfenster, um die Saison zu Ende zu spielen, nannte er einen Beginn am 1. April 2021.

In den höheren Amateurligen gibt es allerdings Stimmen, die sagen, der Verband habe bezüglich der Nebenwirkungen zwar recht fleißig an einer Packungsbeilage gearbeitet. Aber damit wolle er vor allem verhindern, dass jene, die eine bittere Pille schlucken müssen, danach auch noch bei Anwalt oder Gericht nachfragen. "Es geht dem BFV allein um die eigene Haftungsfreistellung", sagt etwa Wolfgang Gruber. Der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH des Regionalligisten SpVgg Bayreuth hatte am Sonntag mit einem offenen Brief an den BFV für viel Aufsehen gesorgt.

Hintergrund sind mögliche Forderungen von Sponsoren oder auch Gastronomen im Falle eines sofortigen Saisonabbruchs sowie mögliche Klagen von Vereinen, die in solch einem Szenario um einen möglichen Aufstieg gebracht wurden. An sich gilt die Aussetzung des Spielbetriebs auch für die vierthöchste Spielklasse, nicht aber die Bestimmung, dass die Saison unbedingt zu Ende gespielt werden soll. Und das schon allein deshalb, weil die dritte Liga womöglich schon bald erfahren muss, wer der Aufsteiger aus Bayern ist.

1860 verkauft Geistertickets Im Fall einer Fortsetzung der dritten Liga mit Fußball-Geisterspielen will 1860 München nicht so ganz auf Zuschauer verzichten. Wie die Löwen am Montag mitteilten, wollen sie auf eine bestimmte Weise die Fans doch im Stadion dabei haben. "Wir haben uns dazu entschlossen, jedem, der darauf verzichtet, seine Dauerkarte oder Einzelticket zurückzugeben oder eines der Geistertickets erwirbt, die Möglichkeit zu geben, sein Foto auf ein Banner aufdrucken zu lassen, das an den Spieltagen ohne Zuschauer deutlich sichtbar im Grünwalder Stadion die Tribünen zieren wird", schrieb der Verein. Damit spüre die Mannschaft den Heimvorteil trotz eines Ausschlusses von Zuschauern. Der Verein appellierte für diesen Fall auch nochmals an seine Anhänger, an Spieltagen zuhause zu bleiben und nicht doch zum Stadion zu pilgern. "Wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen, in der viele Menschen mit Kurzarbeit und Gehaltseinbußen kämpfen. Umso mehr freut es mich, dass unsere Fans mit ihrem Aufruf, auf die Rückgabe der Tickets zu verzichten, auch in dieser schweren Phase ihre Liebe zum TSV 1860 München zeigen. Danke Euch allen", erklärte Vereinspräsident Robert Reisinger. Und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sagte: "Auf die Löwenfamilie ist einmal mehr Verlass, das zeigt die einzigartige Solidarität gerade in diesen schweren Tagen. Daher bin ich mir sicher, dass die Ticketaktion ein voller Erfolg wird." Reisinger bestätigte zudem dem e.V.-nahen Wochenanzeiger, dass die für Juli angesetzte Mitgliederversammlung verschoben wird. "Wir haben Kontakt mit dem Hallenvermieter. Zum ursprünglich geplanten Termin sieht auch er keine Chance", erklärte er. "Wir wollen die Versammlung voraussichtlich im Oktober nachholen." Online-Abstimmungen schließt Reisinger in aller Deutlichkeit aus: "Das wäre für uns als Veranstalter von der Technik her bei potenziell 23000 Teilnehmern uferlos teuer und würde alle Mitglieder ausschließen, die nicht über entsprechende Kenntnisse verfügen." SZ, dpa

In Bayreuth, wo man keine Lizenz für die dritte Liga gestellt hat, sieht man in dem BFV-Plan ein Ablenkungsmanöver - und eine unnötige Hängepartie, die viel Geld kostet. "Wir sind keine Amateure mehr, das ist ein offenes Geheimnis, wir sind kleine mittelständische Betriebe", findet er - und als solche fielen natürlich für die Zeit der Aussetzung hohe laufende Kosten an. Er plädiert dafür, dass die Saison abgebrochen wird, und hält es durchaus für realistisch, dass alle 18 Vereine einen Haftungsausschluss für den BFV unterschreiben würden.

Nicht komplett geklärt ist zudem der Status von Spielern, die zum obligatorischen Stichtag, dem 30. Juni, einen Verein verlassen oder zu einem anderen wechseln wollen. Auf seiner Video-Werbetour bei den Vereinen in den vergangenen Wochen machte der BFV klar, dass die Fifa eine Stilllegung von Verträgen nahelegt, für die Zeit des Dornröschenschlafs. In vielen Fällen müsste es aber Einzelgespräche geben, um sich zu einigen. "Weil die Fifa das sagt? Da lacht ihnen jeder Arbeitsrichter ins Gesicht", glaubt Gruber. Mit diesem Problem, so sieht der Bayreuther Geschäftsführer das, habe der Verband die Vereine alleingelassen.

An der Schnittstelle zwischen BFV- und DFB-Ligen besteht auch beim Nachwuchs viel Gesprächsbedarf

Aber auch aus der fünften Liga gibt es Kritik. Der Bayernligist TSV Großbardorf zum Beispiel merkte in einem langen Positionspapier unter anderem an, dass es in einer verspätet beendeten Saison 2019/20 für die meisten nur noch um die "Goldene Ananas" gehe. Gleichzeitig könnte eine Verlegung dazu führen, dass überhaupt keine Saison 2020/21 gespielt werde - und dann gäbe es attraktive Auf- und Abstiegsspiele erst wieder in zwei Jahren. Von den Großbardorfern heißt es aber, dass sie eine Mehrheitsentscheidung mittragen und keine rechtlichen Schritte erwägen würden.

Mit der Entscheidung zur Aussetzung des Spielbetriebs würde zumindest in Bayern im weiteren Umgang mit der Krise der Amateur- vom Profisport zeitlich abgetrennt. Es ist möglich, dass sich im September auch noch die Wege der Regionalliga und der Ligen fünf bis zwölf trennen, falls es doch noch zu einer Einigung auf einen Abbruch kommen sollte. Noch wahrscheinlicher ist, dass mehrere Jugendligen schon vorher abgebrochen werden. In dieser Woche würden verschiedene Szenarien ausgearbeitet, hieß es vom BFV. Dem Vernehmen nach besteht der meiste Gesprächsbedarf auch an der Schnittstelle zwischen bayern- und bundesweitem Fußball, also zwischen BFV- und DFB-Ligen: Die Meister der Bayernligen der U17 und der U19 steigen nämlich in die Bundesliga-Staffel auf und sollen nach Möglichkeit nicht am grünen Tisch gekürt werden.