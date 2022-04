BFV-Präsident Rainer Koch tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Viele befürworten das, öffentlich äußern will sich kaum einer. Über einen, dem Kontrolle immer das Wichtigste war - und der sie nun verloren hat.

Von Christoph Leischwitz

Für das Regionalliga-Eröffnungsspiel 2018 beim VfB Eichstätt ist Rainer Koch spät dran. Man kann nicht komplett ausschließen, dass er, nun ja: mit dezent überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hineinbricht, jedenfalls soll sein damaliger Beifahrer etwas blass geworden sein. Auf dem Parkplatz ist für den Präsidenten des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) stets ein Platz reserviert. Aber dann ist das Tor zum Parkplatz schon zu. Tausende im Stadion, Koch draußen - das kann nicht sein. Es dauert ein paar Minuten, bis ein Ordner erscheint und das Tor öffnet. Koch verpasst den Anpfiff der Regionalliga-Saison, der Champions League der Amateure, wie er sie gerne nennt. Er ist sauer.

Aber ist der Präsident vielleicht nur deshalb so aufgebracht, weil es ihm schlicht peinlich ist, den Anpfiff zu verpassen? Koch reiste gerne und viel, aber er ist kein Schnösel, er ist gern an der Basis, kann auch Gulaschsuppe aus einem Plastikteller genießen. Worum es ihm aber immer ging: Kontrolle.

Am 12. März 2022 entglitt sie dem 63-Jährigen auf dem DFB-Bundestag komplett. Jemand hatte ihm noch geraten, vom Blatt zu lesen. Koch, Richter und Politiker, hält Reden gerne frei. Doch beim Bundestag verfehlte seine freie Wortwahl nicht nur ihre Wirkung, sie mündete letztlich in seiner Abwahl als mächtiger DFB-Vizepräsident, als Strippenzieher des deutschen Fußballs. Wie er, plötzlich konfrontiert mit einer Gegenkandidatin, die Delegierten aufrief, entweder ihn zu wählen oder sich zu enthalten, weil das doch so verabredet sei ... Das mag den letzten Anstoß gegeben haben. Rainer Koch, mehr und mehr identifiziert als Schlüsselfigur in all den DFB-Affären der vergangenen Jahre: abgewählt.

Sein trockener Kommentar, Wochen später: "Der BFV als mit Abstand größter Landesverband ist mit keinem Vertreter mehr im 16-köpfigen DFB-Präsidium berücksichtigt. Unter diesen Umständen ist es für den BFV besser, wenn ich nach 18 Jahren nicht, wie eigentlich seit langem geplant, noch ein letztes Mal kandidiere."

Mit Kontrollverlust in der Öffentlichkeit stehen, das konnte Koch nicht akzeptieren. Am nächsten Tag schaltete er seinen offiziellen Facebook-Account ab, dann war er, für ihn völlig ungewöhnlich, kaum noch in Bayerns Amateurfußballstadien zu sehen, auch nicht bei den Kreistagen, quasi der politischen Vorrunde zum Verbandstag im Juni. Sein Entschluss, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, soll schon am 13. März gefallen sein. "Ich übergebe meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger an der Spitze des BFV einen in allen Bereichen bestens aufgestellten, zukunftsorientiert und nachhaltig ausgerichteten Landesverband." Alles unter Kontrolle also, bis zuletzt.

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie der BFV-Präsident permanent seinen inneren Drang auslebte, alles im Griff haben zu müssen, was ihn nach außen oft unnachgiebig wirken ließ. Heute sagen viele, im Verband hätte sich nie einer getraut, dem Mann aus Poing bei München mal richtig die Meinung zu geigen. Er regierte Bayerns Fußball eben auch seit 2004, länger als Angela Merkel die Republik.

Koch ist überall: Er redet mit Ultras in Schweinfurt, er mischt sich in die ostdeutschen Verbände ein, er verhindert eine viergleisige Regionalliga

Was soll man einem Mann schon sagen, der irgendwie überall zuerst da ist wie der Igel vor dem Hasen, außer vielleicht einmal in Eichstätt? Koch führt Bewerbungsgespräche für eine BFV-Stelle um 5.45 Uhr, damit der Bewerber danach zu seiner Noch-Arbeitsstelle gehen kann. Koch redet in Schweinfurt mit betrunkenen Ultras, um ihnen zu erklären, warum in Bayerns Regionalliga das Spiel beim zweiten Zünden von Pyrotechnik abgebrochen wird. Er schafft es im Alleingang, bei der Regionalliga-Reform 2012 eine eigene Liga für Bayern herauszuschlagen. Sechs Jahre später verhindert er einen Zusammenschluss mit ostdeutschen Klubs, als es darum geht, aus einem fünfgleisigen ein viergleisiges Ligasystem zu schmieden. Gar nicht absichtlich, angeblich, "die ostdeutschen Verbände müssen sich ja einigen", hatte er immer gesagt. Dabei fiel das Thema gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich als DFB-Vizepräsident.

Angetrieben war der ehemalige Sportrichter und Schiedsrichter auch immer von einer großen Sorge: angeklagt zu werden. Als 2017 der TSV 1860 München aus Liga zwei abstieg, gab Koch drei Tage später bekannt, dass die Löwen künftig in der Regionalliga spielen. In der Nacht davor hatte das BFV-Präsidium in einem Umlaufverfahren die 50+1-Regel für die Regionalliga präzisiert, um den nach Alleinherrschaft strebenden 1860-Investor Hasan Ismaik vorsorglich zu bremsen. Als einzige Regionalliga unterbrach Bayern in der Corona-Pause den Ligabetrieb, anstatt die Saison abzubrechen, aus Sorge vor Regressforderungen. Mit Türkgücü München, dem FC Schweinfurt und anderen suchte Koch eine mündliche Einigung, der bayerische Verband musste schließlich einen Aufsteiger und einen DFB-Pokalteilnehmer melden. Auch dafür wurde die Spielordnung geändert. Was Koch später auf die Füße fiel, genau diesen vermeintlich dubiosen Winkelzug nahm Türkgücü als Begründung, um den Richter Koch vor Gericht zu zerren. Wieder ein Kontrollverlust, den Koch aber nach einem komplizierten Verfahren zurückgewann - Türkgücü bekam keinen Pokal-Startplatz.

Beim Verbandstag 2018 ließ Koch über nicht weniger als 34 Entscheidungen im Umlaufverfahren abstimmen - also mit schriftlichen Erklärungen, ohne persönliche Zusammenkunft. Er wirkte stets wie der Anführer, der im Paragraphendschungel vorangeht, der notfalls auch mit einer Machete den Weg freimachte. Dabei habe Koch manchmal versäumt, so sagen es Gefolgsleute, den Leuten hinter sich ab und an mal mitzuteilen, warum sie eigentlich gerade durch den Dschungel laufen.

Es ist sogar jetzt noch so: Öffentlich äußert kaum jemand Kritik an Koch. Zu den wenigen gehört Walter Zitzlsperger, ein Niederbayer, der ihm noch vor Kurzem nahelegte, nicht mehr anzutreten. Er wirft ihm vor, bei der Bekämpfung des Fußballerschwunds in ländlichen Gebieten versagt zu haben. "Du kannst nicht nebenher Uefa und DFB machen, das alleine ist ein Fulltime-Job", sagt er. Wobei: Kampf gegen Rassismus, der Einsatz für Frauenfußball: Der SPD-Mann Koch hat sich immer für soziale Themen eingesetzt. Zu Beginn seiner Amtszeit aber wohl noch ein bisschen mehr. "Koch hat durch seine Ämterhäufung zu viele Aufgaben übernommen, sodass er sich verrannt hat", sagt ein Regionalliga-Funktionär.

Wenn man im BFV-Umfeld fragt, wer der Nachfolger werden könnte, fällt der Name des oberbayerischen Vizepräsidenten Robert Schraudner am häufigsten. Es ist davon auszugehen, dass Koch diese Personalie noch mitbestimmen wird. Was völlig offen ist: Wie das funktionieren wird, nach 18 Jahren als BFV-Chef und 15 Jahren beim Deutschen Fußball-Bund plötzlich einen Parkplatz suchen zu müssen.