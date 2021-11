Entgegen seiner eigenen Meldung vom Dienstag setzt der Bayerische Basketball-Verband (BBV) nun doch den Spielbetrieb seiner Ligen fort. "Es tut mir sehr leid, dass hier eine solche Misskommunikation erfolgte, und übernehme natürlich die Verantwortung", sagte BBV-Präsident Bastian Wernthaler. Für die Bayern- und Landesligen wurde noch keine Entscheidung getroffen. Ob oder wie der Spielbetrieb weitergeführt wird, soll am Wochenende im erweiterten Präsidium diskutiert und beschlossen werden. "Anträge auf Spielverlegung oder -absage werden, das kann ich zusagen, mit größtem Wohlwollen behandelt werden", stellte Sportreferent Robert Daumann klar. Die Bezirke und Kreise können in eigener Verantwortung entscheiden, ob und wie in deren Ligen gespielt wird.