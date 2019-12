Vier Minuten gab's extra in der Bayarena, die Zeit verstrich so zäh wie die 90 Minuten zuvor, und als dann wirklich Schluss war, verzichteten die Sieger darauf, ihre Freude und Erleichterung anzuzeigen. Die Spieler von Hertha BSC nahmen es ohne erkennbare Gefühlsregungen zur Kenntnis, dass sie 1:0 in Leverkusen gewonnen hatten, und diese Zurückhaltung zeugte in gewisser Weise von Taktgefühl. Dieses Fußballspiel verfehlte selbst das Minimum der Ansprüche, die man an eine Bundesliga-Partie stellt, es bot Anlass zur Grundsatzfrage: Hatte der Gewinner eines solchen Spiels tatsächlich drei Punkte verdient, während zum Beispiel Dortmund und Leipzig am Vortag für ihr 3:3 nur jeweils einen erhielten?

Jürgen Klinsmann stellte solche Erwägungen verständlicherweise nicht an. "Wir sind natürlich enorm glücklich über die drei Punkte, die sich die Mannschaft mit viel Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Energie erarbeitet hat", sagte der Berliner Trainer. Man hat aber schon fröhlichere Auswärtssieger gesehen, auch bei Klinsmann schien die verordnete harte Fußballkost Unbehagen hinterlassen zu haben. "Unser Plan war, aus einer kompakten Defensive auf Konter zu lauern", gestand er sein Fußballverhinderungskonzept.

Bayer-Trainer Peter Bosz konnte dem Abend nur einen einzigen Trost abgewinnen. Er sei "froh, dass die Woche vorbei ist", sagte der Niederländer. Binnen acht Tagen ist bei Bayer eine Krise ausgebrochen, drei Niederlagen stehen auf der Rechnung: Das 0:2 gegen Juventus Turin am Mittwoch vor acht Tagen, das 0:2 in Köln am Samstag und nun ein 0:1, bei dem sich Bayer nicht mal zur Schlussoffensive hat aufraffen können. Solche Partien kenne er aus den eigenen Profizeiten, sagte Peter Bosz. "Dann bekommt man das Gefühl, dass man gegen sich selber spielt. Man versucht alles, aber es sieht nicht besser aus."

Tatsächlich wirkten die Aktionen der Hausherren umso mut- und planloser je länger das Spiel dauerte. Während der ersten Halbzeit hatte Bayer eine Handvoll von Torszenen erwirtschaftet, doch schon in der besseren Phase hatte Kai Havertz Mühe, das eigene Niveau zu halten. Pfiffe waren zu hören, wenn er Zweikämpfe verlor oder Fehlpässe spielte. Als ihn Bosz als ersten Bayer-Spieler austauschte, wurde aus vereinzelten Pfiffen konzertierter Unmut. "Ich glaube nicht, dass das gegen Kai war. Ich glaube, das war gegen mich, weil ich ihn auswechselte", sagte der Trainer - ein ehrenwerter Versuch, den verunsicherten Star zu schützen.