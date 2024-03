Bayer Leverkusen in der Bundesliga

Von wegen Spannung im Titelkampf: Endlich steht in der Bundesliga mal jemand anders als der FC Bayern oben, aber die Leverkusener Unbesiegbarkeit verhindert den Zirkuseffekt.

Kommentar von Philipp Selldorf

Bayer Leverkusen befinde sich in einer "gefährlichen Situation", erklärte am Sonntagabend nach dem 2:0-Sieg beim 1. FC Köln der Abwehrspieler Jonathan Tah. Und jeder Fußballer weiß, wie recht er hat: Zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten bringen Tah und sein Team in Teufels Küche, vergleichbar mit der genauso ungeliebten 4:0-Führung zur Halbzeit. Kennt man doch: Erst erzielt der Gegner den Ehrentreffer, dann legt er Nummer zwei nach, schließlich das Anschlusstor ... Logisch, dass niemand zur Pause 4:0 führen möchte, man kann sich nur blamieren.