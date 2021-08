Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Auf den Tribünen brach Begeisterung aus, als Joe Scally in der 32. Minute seinen Schuss platzierte. Aus 20 Metern hatte Borussia Mönchengladbachs Rechtsverteidiger sein Glück versucht, an Härte hatte es nicht gemangelt. Aber der 18 Jahre alte Berufsstarter Scally, zur Jahreswende aus den USA an den Niederrhein gekommen, ließ sich von dem großen Hallo der gegnerischen Zuschauer nicht täuschen. Er wusste, dass dieser Applaus nicht von fairer Anerkennung, sondern von Hohn und Spott getragen wurde. Sein Ball war wie ein unbekanntes Flugobjekt in den Vip-Logen der BayArena niedergegangen.

Mit ein bisschen Häme wären die Gladbacher zurechtgekommen, aber Scallys Episode war in einer alptraumhaften ersten Halbzeit nur eine Fußnote. Schlimm genug, dass die Borussia gegen Bayer Leverkusen nach elf Minuten 0:2 zurücklag und dazu mit dilettantischem Abwehrverhalten Beihilfe geleistet hatte. Beim 0:1 ging Torwart Yann Sommer in die Schützenliste ein - er hatte Mitchel Bakkers vom Pfosten abgeprallten Schuss ins Tor gelenkt, weil er in einer seltsamen Schockstarre gefangen blieb. Beim 0:2 hatte Patrick Schick im Sturmzentrum so viel Platz wie ein Schütze beim Elfmeter.

Das Borussen-Unglück war damit aber bei weitem nicht erschöpft: Nach Angreifer Marcus Thuram (20. Minute) musste auch Stefan Lainer verletzt den Platz verlassen (45.), der österreichische Rechtsverteidiger war von Bakker übel gefoult worden. Die Folge: ein Knöchelbruch und zwei Monate Auszeit.

Dass die böse Tat mit einem Elfmeter geahndet wurde, spendete den Borussen keinen Trost: Lars Stindl schoss geradewegs in die Arme von Lukas Hradecky und vergab damit kurz vor der Pause das 1:2, das vielleicht noch eine Wende ermöglicht hätte. So war Bayer Leverkusen der logische Sieger, das Schlussresultat von 4:0 stellte ein zweites Mal unfreiwillig Yann Sommer her: Einen Schuss von Nadiem Amiri hatte er schon gepackt - und ließ ihn doch über die Linie gleiten. "Ein fürchterlicher Tag", fasste Adi Hütter für seinen Klub das Geschehen zusammen.

"Die Schuldigen sind die Fans", erläutert Seoane den Blitzstart

Mit dem 1:1 zum Saisonstart bei Union Berlin in der vorigen Woche hatte der neue Bayer-Trainer Gerardo Seoane ein Debüt ohne spürbaren Knalleffekt begangen, bei seinem Einstand im heimischen Stadion war das schon ganz anders. Mönchengladbach offerierte zwar immer wieder Lücken in der Deckung und war damit ein dankbarer Gegner, aber Bayer tat mit Hochgeschwindigkeits-Kontern und bissigem Spiel seinen Teil dazu, um von den Fehlern zu profitieren. Jeremy Frimpong und Moussa Diaby, Bayers Besetzung auf der linken Seite, hätte in Tokio jede olympische Sprintstaffel geschmückt. Diese Tempo-Kombination sei "in der Bundesliga einzigartig", staunte Hütter.

Der Schweizer Seoane hat sich während der ersten sechs Wochen in Leverkusen nicht als Alleinunterhalter hervorgetan, für das Amüsement des Publikums sieht er lieber seine Mannschaft zuständig. Umso ernster nimmt er seinen Trainer-Job, in jeder Trink- und Verletzungspause scharte er die Spieler um sich und erteilte ihnen Unterricht. Noch beim Stand von 3:0 dirigierte er seine Elf so engagiert, als wäre die Lage mehr als ernst. Dabei lief die Leverkusener Maschinerie von Anfang an rund, abgesehen von einigen Nachlässigkeiten in der Abwehr, die Gladbach hin und wieder Chancen eröffneten. "Die Schuldigen sind die Fans", erläuterte Seoane den Blitzstart, die 15 000 Besucher seien "der Grund für dieses Startfurioso" gewesen, eine "zusätzliche Motivationsspritze". Was Torwart Hradecky gern bestätigte: Nach anderthalb Jahren in leeren Stadien habe er sich durch die Rückkehr der Zuschauer "noch mal neu verliebt in den Beruf". Als kreative Bereicherung der ohnehin gut ausgestatteten Offensivabteilung erwies sich der Brasilianer Paulinho, der zwar seit drei Jahren bei den Rheinländern unter Vertrag steht, aber bisher wegen Verletzungen selten zum Einsatz kam. Auch mit dem dynamischen und stürmischen Verteidiger Bakker dürfte Seoane - abgesehen vom unbeherrschten Elfmeter-Foul - sehr zufrieden gewesen sein.

Den Gladbachern blieb das Unglück auch in der zweiten Hälfte treu, sie träumten weiter ihren Alptraum. Nach gutem Start in den zweiten Durchgang mit drei anständigen Torchancen beendete Diabys 3:0 die Hoffnungen auf ein Comeback, Bensebaini hatte - typisch für diesen Tag - den Ball entscheidend abgefälscht. Zudem belasteten weitere Verluste die Bilanz. Nach einer Stunde setzte sich der kränkelnde Matthias Ginter auf den Rasen, ihm war schwindlig, er musste ebenso den Platz verlassen wie kurz darauf der knieverletzte Stürmer Alassane Plea. Die Gladbacher hatten damit, so befand Manager Max Eberl, ihr Maximum ausgeschöpft: Es sei "einfach alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte." Besser wäre man "zuhause geblieben", fand er. Es wäre dann allerdings schade gewesen um ein außergewöhnlich spektakuläres Fußballspiel.