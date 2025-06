Von Philipp Selldorf

Vor ein paar Wochen, der April ging aufs Ende zu, erklärte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro, dem Profi-Kader stehe im Sommer ein allenfalls „kleiner bis mittlerer Umbruch“ bevor. Diese Mitteilung könnte man heutzutage für einen nicht besonders raffinierten Täuschungsversuch halten, sie beruhte aber auf einer Einschätzung nach dem aktuellen Stand der Dinge. Inzwischen weiß auch der CEO Fernando Carro, dass er sich mehr als bloß ein wenig geirrt hat. Die Aktualität ist jetzt eine ganz andere, und die Arbeiten am Leverkusener Profikader sind zwar nicht ganz so aufwendig wie zuletzt der Bau der Autobahnbrücke über den Rhein, aber von vergleichbarer Art. Während die Brücke am gleichen Ort neu entstanden ist, wird bald in derselben Bayer-04-Kabine eine ganz andere Mannschaft sitzen.